Familink Tattoo House: il punto di riferimento per i tatuaggi a Roma

Nel cuore della capitale, nel caratteristico quartiere Testaccio, si trova un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dell’arte del tatuaggio: Familink Tattoo House . Dal 2020, questo studio accoglie sia i romani sia i turisti che desiderano imprimere sulla pelle un ricordo indelebile del loro soggiorno nella “Città Eterna”.

Le origini di Familink Tattoo House

Per comprendere lo spirito che anima Familink Tattoo House, bisogna tornare alle sue origini. Lo studio è nato nel 2020, un anno difficile per tutti a causa della pandemia, periodo che ha costretto milioni di italiani a rimanere a casa. Nonostante le difficoltà, due giovani appassionati di tatuaggi hanno deciso di trasformare il loro sogno in realtà, dando vita a questo studio.

Uno dei fondatori è Fabio, tatuatore con oltre vent’anni di esperienza, che ama definirsi “vecchio stampo”. La sua versatilità gli permette di padroneggiare tutti gli stili, anche se predilige il realismo in bianco e nero e lo sketch colorato, uno stile da lui stesso creato e personalizzato.

L’altra socia fondatrice è Giorgia, talentuosa tatuatrice sarda specializzata in tatuaggi realistici in bianco e nero, spesso arricchiti con dettagli grafici originali, per creare opere uniche e personalizzate.

Un luogo unico nel cuore di Testaccio

Lo studio si trova in una location d’eccezione, all’interno di una delle suggestive grotte del Monte dei Cocci, un antico sito formato da frammenti di anfore romane. In passato, queste grotte venivano utilizzate come cantine dai papi, rendendo l’atmosfera dello studio ancora più affascinante.

Uno studio per tutti gli stili e le esigenze

I tatuatori di Familink Tattoo House sono professionisti entusiasti, capaci di realizzare tatuaggi in tutti i principali stili, dai più classici come il giapponese e l’old school, ai più moderni come minimal/fine line, blackwork, neotraditional e anime/manga. Ogni tatuaggio nasce da un’idea del cliente, trasformata in un’opera d’arte su misura.

Un altro grande punto di forza dello studio è l’accoglienza dei walk-in, ovvero clienti senza appuntamento, tra cui molti turisti che desiderano un tatuaggio improvvisato durante la loro visita a Roma.

Se sei nella capitale e vuoi un tatuaggio che racconti una storia, Familink Tattoo House è il posto giusto per te.