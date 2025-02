Pulire le tapparelle è necessario per mantenere al meglio la tua casa

La pulizia delle tapparelle è necessaria per mantenere al meglio la casa. Pulire le tapparelle richiede molta attenzione. Esterno ed interno delle tapparelle sono soggetti ad usura differente. La parte esterna è esposta a polvere, pioggia, smog, gelo, umidità. Quella interna è colpita da umidità, polvere e sporco. Come pulire le tapparelle con metodi naturali ed efficaci?

In primo luogo bisogna verifica il materiale di cui sono fatte le tapparelle. Alluminio, legno e plastica necessitano di manutenzione e prodotti differenti. È possibile anche che in una stessa finestra vi sia una combinazione di materiali diversi. In tal caso verrà trattata con il prodotto giusto.

Se la tapparella affaccia su un balcone o sul giardino, la pulizia è più semplice. Basta abbassare la tapparella e procedere. In caso contrario, serve una scala e con attenzione si inizia la pulizia dall’interno.

Ad imposta chiusa, va eliminata la polvere accumulata sulla sua superficie con una scopa, un panno morbido o l’aspirapolvere. Per un intervento più preciso, usare un pennello che aiuta a raggiungere anche gli angoli più difficili. Il movimento deve essere lineare seguendo ciascun listello così da ripulire l’intera area senza trascurare alcun punto.

La stessa operazione va anche per la parte esterna, con particolare attenzione in caso non vi siano affacci in sicurezza. In tal caso, può esserti utile l’aiuto di una terza persona. Apri il cassetto superiore e, sollevando a mano a mano la tapparella, puliscine le varie componenti. Completa questa prima fase passando un panno antistatico. Eviterà che la polvere si depositi di nuovo in breve tempo.

Per le tapparelle in plastica i prodotti più adatti sono il sapone di Marsiglia e l’aceto. Va preparato un composto di acqua e scaglie di sapone e passato con una spugna o un panno morbido sulle tapparelle. Una volta pulito adeguatamente, si sciacqua con abbondante acqua tiepida. Se le imposte hanno bisogno di un intervento più importante, in particolare se ci sono macchie o zone ingiallite, serve aggiungere al composto qualche goccia di aceto di vino bianco.

In alternativa, si spruzza qualche goccia direttamente sulla macchia e lo si lascia agire per qualche minuto. Infine si risciacqua. Se le tue imposte sono in legno, puoi anche ricorrere ad una soluzione di acqua e ammoniaca. Passata sulla persiana, ha effetto pulente e igienizzante. Se hai tapparelle in alluminio il bicarbonato di sodio con qualche goccia di succo di limone le sgrasserà perfettamente.

Un’ottima alternativa alle soluzioni appena viste, soprattutto per pulire le tapparelle in pvc, plastica e alluminio, è il vapore. Puoi utilizzare le spazzole specifiche dotate di beccucci ed estremità a pistola per pulire le tue tapparelle senza altri prodotti. Il vapore emesso ha il potere di sciogliere le incrostazioni resistenti, raggiungere i punti più ostici e igienizzare le superfici. Abbi cura di non far schizzare troppo lo sporco, soprattutto se confini con altri appartamenti o abitazioni. Una volta terminata la pulizia, passa un panno morbido, anche in microfibra, per asciugare. Con lo stesso panno inumidito puoi anche pulire la corda e il gioco è fatto.