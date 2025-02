Congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Rocca di Neto: un successo nonostante il maltempo

Ieri si è svolto a Rocca di Neto (KR) il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, presieduto da Pasquale La Gamba. Nonostante il maltempo e la distanza, “la giornata è stata piacevole, caratterizzata dalla partecipazione di vecchi e nuovi amici, pronti a celebrare un’importante tappa del partito”. Così in una nota scrive Pasquale La Gamba.

La Gamba ha ringraziato il coordinatore Michele De Simone, i dirigenti e gli iscritti per l’accoglienza e il sostegno ricevuti, sottolineando l’unità del partito. “Avanti con Giorgia Meloni!” ha dichiarato, augurando buon lavoro agli eletti e alla comunità politica locale. A far compagnia a La Gamba in questa domenica piovosa, Pascal Corrado, presidente provinciale di Gioventù Nazionale di Vibo Valentia.