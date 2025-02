Indipendenza: affidato a un comitato di presidenza la responsabilità provvisoria del movimento

Si è riunita nelle scorse ore la Direzione Nazionale del movimento Indipendenza con un ordine del giorno focalizzato sulla vicenda che coinvolge Gianni Alemanno. Durante l’incontro, è stata espressa piena solidarietà al segretario, considerando ingiusta e incomprensibile la sua attuale detenzione. La Direzione ha deciso di proseguire con determinazione nel progetto, affidando a un comitato di presidenza la responsabilità provvisoria del movimento, in attesa che la Cassazione possa prendere decisioni diverse.

Per quanto riguarda la Calabria, sono stati rilevanti gli interventi di Folino, Colosimo e Scianò, ai quali si è aggiunto il contributo dell’ex senatore Francesco Bevilacqua il quale ha concluso il suo intervento con un messaggio di ottimismo: “Avanti tutta, ce la faremo anche per Gianni”. Il movimento non si ferma e continua a guardare avanti con fiducia.