Tragedia a Molfetta: un 16enne morto e l’altro ferito in incidente stradale

Un tragico incidente stradale ha scosso la città di Molfetta, in provincia di Bari, nella serata di ieri. Due 16enni, in sella a uno scooter, sono stati coinvolti in uno scontro con un’auto. Uno dei giovani è morto, mentre l’altro, che guidava il mezzo, è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in via Terlizzi e la dinamica è al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando su eventuali manovre azzardate da parte dei conducenti. La procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, mentre l’automobilista, un 19enne, è stato sottoposto a test per accertare l’assunzione di alcol o droghe. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia, sottolineando la necessità di maggiore attenzione alla guida e il rispetto delle regole del codice della strada. “Con un po’ più di prudenza, tutto questo si sarebbe potuto evitare”, ha dichiarato.