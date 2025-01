Perugia. La Formazione continua al Centro Danza Fedon Joannou: un passo fondamentale per la crescita degli allievi

Nel mondo della danza, l’apprendimento è un processo che non si ferma mai, e questo vale tanto per gli insegnanti quanto per gli allievi. Al Centro Danza Fedon Joannou, la formazione continua è vista come un valore fondamentale per garantire un’educazione di qualità e stimolante per i più piccoli.

Recentemente, la direttrice Tiziana Basciani ha partecipato a un corso di aggiornamento con Cristiana Cappi, esperta nella didattica della danza per bambini di 3-4 anni. Un’esperienza preziosa che ha permesso di acquisire nuove tecniche e approcci per rendere le lezioni ancora più coinvolgenti e formative.

“Crediamo fermamente che l’impegno, l’umiltà e la passione siano i primi insegnamenti che ogni educatore deve trasmettere ai propri allievi. La formazione è il motore che ci permette di migliorare continuamente, sia come persone che come insegnanti,” afferma la direttrice.

Il Centro Danza Fedon Joannou, che si distingue per la sua dedizione alla crescita personale e artistica, invita tutti a “liberare la propria danza”, attraverso una continua ricerca di perfezionamento e creatività.

Sedi: Via Nuoro, 9 – Ponte Pattoli

Via Alberto Monni, 3 – Ponte Valleceppi

Contatti: 📞 371 6712802