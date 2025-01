Dal 24 gennaio sarà disponibile su tutti i digital store e dal 31 gennaio 2025 in rotazione radiofonica “LE FORMICHE”, il nuovo singolo dei Novagorica.

“Le formiche” è il nuovo singolo dei novagorica: un’intensa riflessione sulla solitudine e sul vuoto che segue gli eccessi di una serata di lutto. Il brano esplora il peso della perdita e la difficoltà nel riconoscersi davanti allo specchio della verità. Tutto questo viene raccontato attraverso immagini simboliche: le formiche che scavano nella terra, il protagonista che si guarda dentro ma trova solo l’ombra di un riflesso ormai estraneo e irriconoscibile.

La canzone racconta il desiderio di fuggire dalla realtà e da una solitudine che nemmeno la vicinanza degli amici più cari riesce ad addolcire. È una lotta interiore, un tentativo di dimenticare sé stessi attraverso gli eccessi, ma con una consapevolezza: droghe e alcol non bastano per riempire quel vuoto. L’unica salvezza è accettare ciò che si prova e, se serve, tradirsi un po’ per aprirsi alla possibilità di una gioia mai immaginata prima.

Musicalmente, “Le formiche” si inserisce nel cuore pulsante del sound dei novagorica: una miscela di alt rock, influenze post hardcore e contaminazioni hip hop. La produzione porta la firma di Monakos, che dona al brano una profondità sonora capace di amplificare l’intensità emotiva del testo.

Spiega la band a proposito del nuovo brano: “Le formiche scavano la terra. Questo brano è nato scavando dentro di noi, in tutto ciò che avremmo sempre voluto dire. Siamo stati tre giorni di fila a cercare la strada giusta, siamo stati new wave, siamo stati punk hardcore, siamo stati ballad. Ma le formiche continuavano a scavare e noi insieme a loro. Una domenica pomeriggio la canzone è nata così come adesso la potete sentire. Durante la residenza in OSB Studio per la registrazione dell’LP “Altitudine”, “Le formiche” ha trovato la sua forma definitiva. È un brano che vuole farci del male, una canzone che si nutre di violenza sonora e fragilità lirica. Le formiche è uno dei brani più importanti di questo album. È la sintesi di ciò per cui facciamo musica, spingere sugli amplificatori, gridare la nostra verità ed emozionarci”.

Biografia

La band alternative rock romana nasce dall’incontro nel 2019 di Giulio Ronzoni (voce, penna e chitarra), Simone D’Andrea (basso), Andrea Graziosi (batteria), Mario Romano (chitarra) e Giuseppe Taccini (chitarra). Il loro primo singolo, Starò bene, brano principale della colonna sonora della serie Mediaset Oltre la soglia, è stato pubblicato nel 2019. Dopo la pubblicazione di due singoli, Fiocco nero e Cenere, il 13 gennaio 2023 esce il primo album della band, Preghiera violenta, prodotto da Monakos con mix e master di Giuseppe Taccini ed edito da Beta Produzioni e MArte Label. Nel 2023 durante il lungo tour di promozione di Preghiera violenta la band ha suonato in circa quaranta live, aprendo concerti di band quali Management, Cristiano Godano, Assalti Frontali e Kutso. Durante il tour sono nate nuove canzoni e a gennaio 2024 la band firma con l’etichetta Through The Void e torna in studio di registrazione per incidere un secondo album, Altitudine, con uscita prevista per marzo 2025. Il secondo Lp in studio della band è anticipato dall’uscita dei singoli “La prima volta”, “Le ore piccole”, “Carne e saliva” e “Le formiche” e un live tour in giro per l’Italia.