Incidente sulla SS 219 a San Marco: intervento dei Vigili del Fuoco

Giovedì mattina, intorno alle 7:35, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio sono intervenuti sulla SS 219, nei pressi di San Marco, per un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture. Una persona, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco con il supporto del personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti. Un altro ferito, con lesioni lievi, è stato anch’esso condotto in ospedale per le verifiche del caso.

L’intervento è proseguito oltre le 8. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale, personale sanitario e Anas.