Verso una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali: il governo valuta un piano in 120 rate senza sanzioni

Il governo sta seriamente valutando una nuova forma di rateizzazione a lungo termine per imposte, contributi e tasse locali, eliminando sanzioni e interessi. Lo ha dichiarato Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, durante l’VIII Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili “La riforma fiscale e la legge di bilancio 2025”, promosso da Italia Oggi e patrocinato dalla Cnpr.

Gusmeroli ha spiegato che, nell’incontro con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, si è discusso della possibilità di una dilazione fino a 120 rate mensili di importo fisso, senza decadenza immediata in caso di ritardi, ma solo dopo il mancato pagamento di otto rate. L’obiettivo è superare i limiti delle precedenti rottamazioni, spesso troppo rigide e di breve durata, come la rottamazione quater, che prevedeva un anticipo elevato, mettendo in difficoltà molti contribuenti. La proposta è attualmente all’esame del Senato.