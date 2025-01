Meloni: nessun passo indietro sulla sicurezza e l’interesse dell’Italia

Il Premier Giorgia Meloni ha ribadito con determinazione l’impegno del governo italiano a proteggere la sicurezza della Nazione e a tutelare gli interessi dei cittadini. In una dichiarazione rilasciata oggi, Giorgia Meloni ha sottolineato che il suo esecutivo proseguirà con la stessa forza e senza esitazioni nella difesa di valori fondamentali per l’Italia.

“In momenti come questo, quando sono in gioco la sicurezza e il benessere degli italiani, non possiamo permetterci di fare passi indietro”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. La Meloni ha chiarito che il governo continuerà sulla strada già tracciata, senza distrazioni, con la massima determinazione nel perseguire l’obiettivo di proteggere la Nazione e i suoi cittadini.

“Abbiamo una rotta chiara, e andremo avanti senza tentennamenti”, ha aggiunto, riaffermando la sua convinzione che le scelte fatte siano sempre orientate a difendere l’interesse nazionale, anche di fronte a critiche o difficoltà politiche.

La recente indagine sull’operato del governo, legata al rimpatrio di Osama Almasri, ex membro delle forze di sicurezza libiche ricercato dalla Corte Penale Internazionale, non deve distrarre dalle priorità della Nazione. Le accuse mosse contro Meloni, relative a favoreggiamento e peculato, sono basate su una lettura politica dell’accaduto che non tiene conto del contesto di sicurezza internazionale e della necessità di agire in modo tempestivo.

“Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada”, ha affermato Meloni, rispondendo con fermezza alle critiche, e dimostrando ancora una volta la sua volontà di mettere al primo posto la sicurezza del Paese.