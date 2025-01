Incendio in una palazzina ad Alessandria: quattro intossicati, ipotesi di gesto volontario

Quattro persone – due uomini di 63 e 54 anni e due donne di 44 e 55 anni – sono state ricoverate all’ospedale di Alessandria per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 27 gennaio, a seguito di un incendio che ha interessato una palazzina in via San Giovanni Evangelista, nel quartiere Cristo.

Il fumo si è propagato su tre piani dell’edificio, rendendo necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Tra le possibili cause dell’incendio, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario: una residente avrebbe tentato di togliersi la vita appiccando il fuoco alla propria abitazione. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.