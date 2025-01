Serie C NOW girone C 24esima giornata non va oltre il pateggio (0-0) il Crotone contro il Picerno

Crotone 0

Picerno 0

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo (Stronati), Barberis (Schiro’), Silva (Vilardi), Tumminello, Oviszach (Vitale), Gomez. All. Longo

AZ Picerno (4-2-3-1): Summa, Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra (Allegretto), Meselli, Franco, Energe, Petito (De Ciancio) , Volpicelli (Esposito), Bernardotto (Cardoni). All. Tomei

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta

Ass. Giovanni Francesco Massari di Molfetta

Angelo Tomasi di Lecce

Quarto giudice: Tommaso Alberto Vazzano di Catania

Ammoniti: Di Pasquale, Guerini, Esposito, De Ciancio

Angoli:

Recupero: 2 e 5 minuti

Spettatori: 4.082 incasso euro 16.384,98

Note: Consegnata dal presidente Gianni Vrenna una targa celebrativa a mister Emilio Longo per le 100 panchine tra i professionisti.

Ancora non sorride la tifoseria pitagorica nello stadio di casa dopo il pareggio della propria squadra contro l’ostico Picerno. Successo che non avviene dalla sedicesima giornata, quando all’Ezio Scida è stata sconfitta la Juventus Ng. Crotone inarrestabile contro qualsiasi avversario quando gioca in trasferta, indipendentemente dalla formazione. Depositari di tale comportamento la prestazione di ogni reparto che si avvale di giocatori che sul terreno di gioco sudano la maglia in ogni incontro, come avvenuto anche contro il Picerno ma con un diverso risultato. Occorre forza fisica e qualità tecnica per essere il migliore attacco del girone e quello sempre in gol ad ogni partita al netto di due incontri casalinghi. Un evento possibile anche per il buon sostegno del centrocampo e della difesa che stasera non hanno convinto. Rendimento che non ha impedito agli uomini di mister Tomei di approcciare a loro favore la partita ed non hanno pagato dazio. Formazione locale con il rientro di Cargnelutti centrale al posto di Armini e Oviszach esterno sinistro in sostituzione di Vitale rimasto fuori per un attacco febbrile.

Ospiti con la variante Petito e Volpicelli al posto di Maiorino e Esposito. Nulla da fare per il Picerno a proposito del risultato positivo.

Calcio d’avvio da parte del Picerno.

Secondo minuto prima mischia in area degli ospiti per una punizione, fallo su Oviszach, calciata da Giron.

Settimo minuto prima sostituzione del Crotone, fuori Barberis per infortunio, dentro Schiro”

Dodicesimo minuto Oviszach con un perfetto diagonale obbliga il portiere ospite ad una difficile respinta in angolo.

Dal minuto quattordicesimo Picerno pericoloso lungo la fascia destra con Energe. Ospiti che collezionano una serie d’angoli, sei per l’esattezza e questo significa che hanno pressato di continuo il Crotone nella propria area. L’assenza di Barberis ha sminuito la qualità delle giocate offensive. Centrocampo poco propositivo e in ripiegamento spesso superato. Silva lungo la fascia destra non il solito giocatore imprevedibile. Tumminello pochi palloni giocabili per minacciare la porta avversaria.

Ripresa che inizia con gli stessi uomini senza alcun cambio e con il Crotone che continua ad avere difficoltà nell’aggredire la porta del Picerno. Si nota, invece, un diverso Crotone dal cinquantottesimo con giocate veloci lungo le fasce che creano diversi problemi agli ospiti. Minuto sessantasette Oviszach dalla sinistra colpisce la traversa. Minuto sessantanove Di Pasquale dalla distanza, devia in angolo il portiere. Minuto settantanove Gomez per una deviazione in angolo di Summa. Non si concludono in gol le sfuriate locali e il Crotone perde una buona occasione per accorciare il distacco dalla vetta.