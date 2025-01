Lega Lombarda: mozione per vietare il velo integrale negli edifici pubblici e nelle scuole

La Lega lombarda ha depositato una mozione che propone il divieto del velo integrale, come il burqa e il niqab, negli edifici pubblici, inclusi quelli comunali, e nelle scuole. La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio regionale e rinnova l’invito ai Comuni a rispettare una delibera del 2015, chiedendo anche al governo nazionale di valutare l’estensione della misura a tutte le scuole. La Lega sottolinea che “burqa e niqab sono strumenti di oppressione contro le donne, e non possiamo tollerarli”.

Durante una conferenza stampa, il capogruppo della Lega lombarda, Alessandro Corbetta, ha criticato le “posizioni politiche un po’ accondiscendenti”. Con lui erano presenti il deputato Igor Iezzi e l’europarlamentare Silvia Sardone. Iezzi ha presentato una proposta di legge nazionale simile, chiedendo il supporto degli alleati di centrodestra, mentre Sardone ha sollevato interrogativi alla Commissione europea riguardo l’uso del velo in comunicazioni ufficiali e ha evidenziato i problemi di sicurezza legati al burqa. Sardone ha infine ribadito che il velo islamico, in particolare nelle scuole dell’infanzia e primaria, non è una scelta consapevole ma un simbolo di sottomissione che ostacola l’integrazione.