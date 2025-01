Scintille tra Conceiçao e Calabria: tensione alle stelle dopo Milan-Parma

La scena più clamorosa di Milan-Parma, una partita già ricca di emozioni, si è verificata al termine della gara, quando Sergio Conceiçao ha avuto uno scontro acceso con Davide Calabria. Durante i festeggiamenti per l’incredibile vittoria in rimonta (da 1-2 a 3-2 nei minuti di recupero), l’allenatore del Milan si è diretto furiosamente verso Calabria, e solo l’intervento dei collaboratori è riuscito a evitare che la situazione degenerasse.

Il tecnico portoghese, visibilmente arrabbiato, ha raggiunto Calabria mentre parlava animatamente. Fofana e altri membri dello staff hanno dovuto trattenere Conceiçao, mentre il difensore rispondeva in tono altrettanto acceso. Un episodio spiacevole che ha lasciato tutti di stucco, richiamando alla memoria i pochi casi simili nella storia del Milan, come le tensioni tra Gattuso e Bakayoko o Leonardo e Seedorf.

Le ipotesi dietro lo scontro

La causa della furia di Conceiçao non è ancora stata chiarita, ma potrebbe essere legata alla recente partecipazione di Calabria al concerto del rapper Lazza, venerdì sera a Milano, a meno di due giorni dalla partita. Un evento a cui hanno preso parte anche Theo Hernandez, Camarda e Loftus-Cheek, ma che non è stato gradito dall’allenatore. Calabria, già protagonista di numerose panchine nelle ultime settimane e recentemente privato della fascia di capitano, potrebbe essere finito nel mirino di Conceiçao per questioni disciplinari.

Conceiçao, un leader senza compromessi

L’episodio conferma il carattere rigido e intransigente di Sergio Conceiçao, che ha già dimostrato di non temere decisioni impopolari. Nel corso della gara contro il Parma, il tecnico ha sostituito Theo Hernandez e Rafael Leao all’intervallo, ribadendo il suo approccio inflessibile. Questo atteggiamento potrebbe rappresentare un punto di svolta per il Milan, ma molto dipenderà da come la squadra reagirà a queste tensioni interne. Un episodio che accende i riflettori su un Milan in evoluzione, tra difficoltà, tensioni e la ricerca di una nuova identità sotto la guida di Conceiçao.