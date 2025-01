A Bari, Siac e Imperial Royal Circus per l’inclusione sociale, spettacolo solidale

L’inclusione sociale e lo spettacolo dal vivo, è il tema che Siac Europa l’ organizzazione sindacale che rappresenta lo spettacolo dal vivo, pone al centro della giornata della solidarietà, che si svolgerà a Bari, in collaborazione con l’Imperial Royal Circus, in via Napoli 70132, domenica 26 gennaio.

Si partirà alle ore 15.30 con la presentazione dell’evento, interverranno: Antonio Giampietro, Garante regionale Disabilità, Gaetano Balena Presidente Impegno 95 e organizzatore dell’evento, Sergio Giannulo, Presidente Lega del Filo d’Oro (Molfetta), Francesco Manfredi Presidente ass. Mano a Mano, Luca Balena coordinatore eventi Impegno 95, Bianca Montico Segretaria Generale Siac Europa , Elder Dell’Acqua, clown Ridolini Imperial Royal Circus, Anna Bonerba, referente A:I:P: Puglia e Basilicata. Alle ore 16.00 inizierà la giornata della solidarietà per l’inclusione sociale con lo spettacolo dal vivo gratuito.

“L’obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni territoriali ad iniziative come, un “Sorriso per tutti”, afferma l’ideatore del progetto circense, Elder Dell’Acqua, in arte clown Ridolini, che ha collaborato con Gaetano Balena, Presidente Impegno 95.

L’iniziativa della giornata solidale si realizza grazie al supporto delle associazioni coinvolte che ogni giorno si dedicano con passione a sostenere le famiglie dei ragazzi più fragili.