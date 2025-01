Inauguration Day di Donald Trump: tutto ciò che c’è da sapere sulla diretta in Italia

Il 20 gennaio 2025 segna una data storica per gli Stati Uniti con l’insediamento del nuovo presidente, Donald Trump. L’Inauguration Day, l’evento che segna l’inizio ufficiale del suo mandato, avrà luogo a Washington, D.C., ma sarà visibile in diretta anche in Italia, dove i fan e gli appassionati di politica potranno seguire ogni momento della cerimonia.

Orario della diretta in Italia

La cerimonia centrale di insediamento si terrà intorno alle 18:00 (ora italiana), orario che corrisponde alle 12:00 PM (ora locale) di Washington, D.C. La diretta sarà visibile su Rai 1 e altre piattaforme di streaming.

Programmazione su Rai 1

Rai 1 seguirà l’evento con una diretta completa a partire dalle 17:05 (ora italiana). La trasmissione sarà condotta da Oliviero Bergamini, che accompagnerà gli spettatori durante tutte le fasi della cerimonia, a partire dall’arrivo di Trump alla Capitol Hill fino al giuramento ufficiale.

Il programma di Rai 1 subirà alcune modifiche per permettere la copertura dell’evento. Il quiz “L’eredità” andrà in onda in orario posticipato, alle 19:00. Per chi preferisce seguire l’evento in tempo reale, Rai News 24 e Rai Radio 1 forniranno aggiornamenti continui con uno speciale dedicato.

Dove vedere l’Inauguration Day

Chi preferisce seguire l’evento via streaming, potrà farlo su RaiPlay, la piattaforma di streaming gratuita della Rai. Inoltre, l’evento sarà visibile anche su YouTube tramite i canali ufficiali della Casa Bianca e altre emittenti internazionali, come CNN e BBC.

Anche Sky TG24 trasmetterà uno speciale Inauguration Day, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi. La diretta, in programma dalle 17:00, vedrà gli inviati Federico Leoni, Cristiana Mancini e Jacopo Arbarello da Washington. Tra gli ospiti in studio, oltre al direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, ci saranno importanti analisti e studiosi: Paolo Magri, Chair del Comitato Scientifico dell’ISPI; Marco Bardazzi, giornalista e scrittore; Valbona Zeneli dell’Atlantic Council; e Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale a SciencesPo.

La Moda della First Lady Melania Trump

Un aspetto che non passerà inosservato è il look della First Lady, Melania Trump. Dopo le polemiche del 2017, quando molti stilisti si rifiutarono di vestirla per la sua posizione controversa accanto a Donald Trump, quest’anno pare che ci sia una grande attesa per vedere quale abito indosserà in occasione dell’insediamento. La First Lady, reduce da una serie di critiche, sarà in grado di lasciarsi alle spalle il passato e accogliere una nuova opportunità per esprimere la sua eleganza in modo diverso? Questo tema sarà uno degli argomenti di discussione durante le trasmissioni di approfondimento.

Mentana

Enrico Mentana, invece, condurrà uno speciale su TgLa7, in onda dalle 17:30, per un approfondimento sull’importante evento politico.

Un evento globale

L’Inauguration Day non è solo una cerimonia ufficiale per gli Stati Uniti, ma un evento che coinvolge il mondo intero, dato il peso politico di un insediamento presidenziale. La diretta in Italia offrirà non solo la visione dell’evento, ma anche analisi e commenti sui significati politici e sociali di questa transizione di potere.

Con l’annuncio delle sue prime azioni da presidente, Trump ha promesso importanti cambiamenti, come l’abrogazione di numerosi ordini esecutivi di Joe Biden e la pubblicazione di documenti precedentemente secretati, tra cui quelli relativi alle morti di John F. Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King.

Se siete curiosi di vedere come si svolgerà il passaggio di potere e di scoprire le prime azioni del nuovo presidente, non perdete l’appuntamento con la diretta dell’Inauguration Day su Rai 1, a partire dalle 17:05.