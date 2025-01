Napoli in corsa per il quarto scudetto: Conte non può più nascondersi dopo la vittoria emozionante sull’Atalanta

Nulla da fare. Mister Antonio Conte non può più nascondere il suo Napoli. La squadra azzurra è in piena lotta per il tricolore, è lanciata verso il quarto scudetto. Il Napoli, infatti, supera l’Atalanta per 3-2 in una gara spettacolare e consolida il primo posto in classifica, portando a 7 i punti di vantaggio sui bergamaschi. Una prestazione decisiva per alimentare il sogno del quarto scudetto, dopo i trionfi del 1987, 1990 e 2023.

Una partita da cuore in gola

Le emozioni non sono mancate. La gara si sblocca al 16’ grazie al gol di Retegui, che approfitta di un’incertezza difensiva per portare l’Atalanta in vantaggio. Il Napoli reagisce con forza, trovando il pareggio al 27’ con un capolavoro di Politano, che trafigge Musso con un sinistro sotto la traversa.

I partenopei ribaltano la partita al 40’: una splendida giocata di Neres avvia l’azione che porta al gol di McTominay, abile a sfruttare l’assist basso di Anguissa. Il primo tempo si chiude con il Napoli avanti 2-1 e saldamente al comando della classifica.

La ripresa e il gol decisivo di Lukaku

L’Atalanta torna in campo con determinazione, trovando il pareggio al 56’ con una magia di Lookman, bravo a saltare Di Lorenzo e battere Meret con un diagonale preciso. Ma il Napoli non si lascia intimidire: al 77’ Anguissa serve un assist perfetto per Lukaku, che svetta su Scalvini e firma il definitivo 3-2 di testa.

Conte e il mercato

Nel post-partita, l’allenatore del Napoli ha commentato il mercato in uscita, che ha visto partire giocatori importanti come Caprile, Folorunsho, Zerbin e Kvaratskhelia. Conte non ha nascosto che la cessione di Kvara, protagonista dello scudetto del 2023, potrebbe avere qualche ripercussione: “È normale che un’uscita del genere crei piccoli scossoni, ma il gruppo è forte e sta dimostrando di saper reagire”.

Napoli in corsa per il quarto scudetto

Con questa vittoria, il Napoli alimenta il sogno di conquistare il quarto titolo nella sua storia. Dopo i primi due scudetti dell’era Maradona (1987 e 1990) e il recente trionfo del 2023, i partenopei puntano a consolidarsi come una delle squadre più vincenti del calcio italiano. L’entusiasmo è alle stelle, e con un vantaggio di 7 punti sull’Atalanta, i tifosi iniziano a crederci davvero. Il cammino è ancora lungo, ma la strada verso un altro capitolo glorioso sembra tracciata.