Trump valuta un’estensione di 90 giorni per TikTok, ma deciderà lunedì

Donald Trump ha dichiarato che “molto probabilmente” concederà a TikTok un’estensione di 90 giorni per evitare il divieto dell’app, ma ha precisato di non aver ancora preso una decisione definitiva. Intervistato da NBC, Trump ha spiegato: “Una proroga di 90 giorni è certamente un’opzione che prenderemo in considerazione. Dobbiamo esaminarla. Se deciderò di farlo, lo annuncerò lunedì”. Tale estensione è prevista dalla legge in caso di specifiche condizioni. Tuttavia, anche se venisse concessa, potrebbe non essere sufficiente a prevenire una possibile sospensione dell’app per almeno 24 ore, visto che la legge entra in vigore il 19 gennaio.