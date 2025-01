Pino Scianò ad “Ore 11” su Radio Onda Verde ospita il giornalista Antonio Nesci

Domani, domenica 19 gennaio 2025, la trasmissione “Ore 11”, condotta da Pino Scianò su Radio Onda Verde, avrà in collegamento telefonico da Perugia, Antonio Nesci, editore digitale originario di Vibo Valentia e direttore di numerose testate giornalistiche, tra cui il quotidiano online La Prima Pagina, fondato nel 2009. L’intervista si concentrerà su tematiche di attualità, ma anche su ricorrenze importanti, come i 40 anni di attività della storica emittente radiofonica calabrese.

Antonio Nesci, che è stato anche collaboratore di Radio Onda Verde in passato, ha accettato con entusiasmo l’invito del suo ex Direttore, Pino Scianò, per fare il punto della situazione sulla situazione politica e sociale, toccando anche temi legati alla cronaca locale e nazionale. Nel corso dell’intervista, Nesci condividerà il suo punto di vista sulle sfide e le opportunità che il mondo dell’informazione digitale sta affrontando, soprattutto alla luce del continuo sviluppo delle tecnologie e dei cambiamenti nel comportamento del pubblico. Porterà la sua esperienza con il quotidiano La Prima Pagina, una testata che da anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama dell’informazione nazionale.

L’incontro telefonico segnerà l’occasione per fare un bilancio dei 40 anni di Radio Onda Verde, una realtà che ha accompagnato i suoi ascoltatori attraverso tutte le trasformazioni della radiofonia e che, ancora oggi, si conferma come una delle emittenti più longeve e apprezzate della Regione Calabria. Pino Scianò, direttore dell’emittente sin dalla sua fondazione, guiderà l’intervista con il suo consueto stile professionale, incentrato sulla discussione e sul confronto costruttivo.

Pino Scianò è un avvocato del foro di Vibo Valentia, ma la sua carriera si è sempre intrecciata con quella del giornalismo oltre che l’impegno politico e sociale (è stato amministratore comunale). Direttore di Radio Onda Verde, emittente che ha contribuito a fondare 40 anni fa insieme all’editore e fondatore Piero Muscari, Scianò ha sempre mantenuto un impegno profondo nella vita culturale e sociale della Calabria. La sua carriera giornalistica si è sviluppata parallelamente a quella legale, e le sue competenze lo hanno reso un punto di riferimento per chiunque desiderasse affrontare tematiche legali o di attualità attraverso la radio e i mezzi di comunicazione.

Con una visione aperta e un impegno costante nel promuovere la crescita del territorio, Pino Scianò ha sempre puntato a rendere la sua emittente un luogo di discussione, informazione e cultura, riuscendo a fare di Radio Onda Verde un nome conosciuto e apprezzato in tutta la Calabria.

Il collegamento con Antonio Nesci si preannuncia quindi come un’occasione imperdibile per chiunque sia interessato ai temi dell’informazione, della politica e della cultura calabrese. Un’occasione per celebrare un percorso lungo 40 anni e per riflettere sul futuro dell’informazione nella Calabria e nel nostro Paese.