Meloni a Washington per l’insediamento di Trump: giuramento al chiuso causa gelo

Il premier Giorgia Meloni sarà a Washington lunedì 20 gennaio per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente Donald Trump, rieletto come 47° presidente degli Stati Uniti. A causa delle temperature polari previste nella capitale americana, il giuramento si terrà nella Rotonda del Campidoglio, anziché sulla tradizionale scalinata occidentale, per garantire la sicurezza dei partecipanti. L’ultima volta che il giuramento di un presidente fu spostato al chiuso risale al 1985, per il secondo mandato di Ronald Reagan.

Piani per accogliere gli ospiti

Il presidente uscente Joe Biden, membri del Congresso e altri dignitari assisteranno alla cerimonia, ma lo spazio limitato della Rotonda potrebbe costringere molti a seguire l’evento da sale adiacenti. Trump ha anche annunciato che parte dei suoi sostenitori seguirà l’evento dalla Capital One Arena di Washington, che ospiterà altri appuntamenti inaugurali, inclusa la parata.

Dettagli e tradizioni del giuramento

Come nel suo primo mandato, Trump presterà giuramento su due Bibbie: una di famiglia e quella utilizzata da Abraham Lincoln nel 1861. Dopo il giuramento, è previsto il discorso inaugurale e la firma dei primi atti ufficiali nella President’s Room del Senato. Nel frattempo, Biden lascerà la Casa Bianca per fare spazio al nuovo presidente. L’Inauguration Day si svolgerà sotto la stretta supervisione del Secret Service, che sta adattando i piani di sicurezza alle condizioni climatiche estreme.