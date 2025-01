Valentina Stella torna al Teatro Cilea con lo spettacolo “Nannì”: un viaggio nella tradizione napoletana

La celebre interprete napoletana Valentina Stella, una delle voci più amate del panorama musicale partenopeo e nazionale, ritorna sul prestigioso palco del Teatro Cilea di Napoli con il suo spettacolo “Nannì”, tratto dall’omonimo album pubblicato lo scorso anno.

L’evento è in programma il 18 e 19 gennaio 2024, con inizio degli spettacoli fissato per le ore 21:00. I biglietti sono già disponibili in prevendita: 25 euro per i posti in platea e 21 euro per la galleria.

Un omaggio a Napoli e alle sue emozioni

“Nannì” è un racconto musicale che attraversa le melodie classiche napoletane, toccando i grandi autori come Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Bruno Lanza, fino ad arrivare a Pino Daniele e Mario Merola. Il titolo del concerto richiama il brano dedicato alla madre dell’artista, un omaggio struggente alla forza e alla resilienza delle donne di Napoli.

L’album omonimo, da cui è tratto lo spettacolo, unisce brani inediti a cover reinterpretate con intensità e teatralità, tra cui spiccano “Stamme ancora ccà”, in collaborazione con Andrea Sannino, e “Che so pe ttè”. Durante il concerto non mancheranno classici del repertorio di Valentina Stella, riarrangiati per l’occasione.

Un team di eccellenze al fianco di Valentina Stella

La regia dello spettacolo è affidata a Iorio Immacolata, mentre sul palco l’artista sarà accompagnata da musicisti d’eccezione:

Gaetano Correra : batteria e percussioni

: batteria e percussioni Roberto De Rosa : basso

: basso Gianpaolo Ferrigno : arrangiamenti e chitarre

: arrangiamenti e chitarre Antonio Ottaviano : piano e tastiere

: piano e tastiere Arcangelo Michele Caso : violoncello

: violoncello Antonio Sacco: tromba e flicorno

Il Teatro Cilea, cuore pulsante della cultura napoletana

Situato nel quartiere Vomero, il Teatro Cilea continua a offrire una programmazione ricca di eventi, tra cui spettacoli di Emanuel Ceruti e Peppe Ventura (24 gennaio), Benedetto Casillo (dal 30 gennaio) e Carlo Buccirosso (dal 13 febbraio).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il botteghino al numero 0817141801 o consultare il sito ufficiale teatrocilea.it.