Inclusione e gusto: a Perugia torna l’aperitivo solidale di Cookism – Autismo in Cucina

Giovedì 16 gennaio, dalle 18:30, la piazza Birago di Perugia si anima con un appuntamento speciale all’insegna dell’inclusione e della buona cucina. POPUP ospita l’aperitivo proposto dalla brigata di COOKISM – Autismo in Cucina, un progetto che unisce passione culinaria e impegno sociale.

Guidata da Daniele Guerra, cuoco ed educatore sociale, la brigata propone un menù che esalta i sapori della tradizione e l’uso di prodotti biologici provenienti dall’agricoltura sociale, donati dal Godo di AIAB Umbria. Tra le proposte gastronomiche ci sono piatti creativi e saporiti come:

Tortino di patate, alici e verza;

Crostone con sugo di cipolle e pecorino;

Crostone con crema di ceci, scarola e borragine;

Farinata con radicchio e mandorle.

Il costo dell’aperitivo è di 12 euro (bevande escluse) e la prenotazione è richiesta via WhatsApp al numero 349 2903197.

COOKISM, più di una scuola di cucina, è un laboratorio itinerante che attraverso il lavoro in cucina sostiene l’autonomia e lo sviluppo sociale delle persone con autismo. Questo progetto dimostra come la cucina possa diventare un potente strumento educativo e inclusivo, capace di trasformare le differenze in risorse e di creare connessioni autentiche.

Un’occasione unica per gustare piatti deliziosi e sostenere un’iniziativa che unisce cultura, solidarietà e sapori.