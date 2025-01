Automobili elettriche: domande e risposte per chi si avvicina a questo mondo

Le automobili elettriche oggi rappresentano il meglio che il settore automobilistico possa offrire. Acquistando una nuova e innovativa macchina elettrica si entra in un mondo fatto di vantaggi e di convenienza. Con i loro motori garantiscono consumi davvero bassi, e in più sono rispettose dell’ambiente, visto che non producono CO2. Sono in tanti a pensare di comprare uno di questi modelli all’avanguardia, ma prima di fare questo passo vorrebbero saperne di più.

Per questo motivo abbiamo deciso di rispondere alle domande più diffuse relative alla mobilità elettrica.

Usano solo l’elettricità?

Molti si chiedono se queste automobili utilizzino davvero solo ed esclusivamente l’energia elettrica. La risposta è sì: hanno motori alimentati da una batteria agli ioni di litio, in cui si accumula elettricità. Non hanno bisogno di carburanti di nessun tipo. Al posto della combustione usano come principio l’elettromagnetismo.

Per questo motivo i motori delle macchine elettriche sono strutturalmente differenti da quelli delle auto a benzina o a diesel.

Sono eco-friendly?

Le macchine elettriche sono la migliore soluzione per chi vuole abbracciare la mobilità sostenibile. Si tratta di veicoli realmente eco-friendly, perché non producono gas di scarico. Per muoversi utilizzano l’elettricità, che dopo essere stata consumata non lascia alcun residuo. Osservando una vettura elettrica potete notare che non ha il tubo di scappamento, un elemento che in questi mezzi non ha alcuna utilità.

Si spende meno?

Molti automobilisti stanno valutando l’acquisto di un’auto elettrica non solo per l’aspetto etico, ma anche e soprattutto per quello economico. Questi modelli hanno al loro interno dei motori molto efficienti, grazie ai quali si può risparmiare molto sui propri spostamenti. Basta qualche giorno per notare la differenza, e sul lungo periodo il risparmio si rivela molto elevato.

Oltre a ciò ci sono altri vantaggi economici da non sottovalutare, come la possibilità di usufruire di ecobonus in fase di acquisto, o l’esenzione dal pagamento del bollo per i primi cinque anni dal momento dell’effettiva immatricolazione del mezzo.

Quanta autonomia hanno?

In tanti vorrebbero sapere qual è la reale autonomia delle automobili elettriche. Non c’è una risposta vera e propria, visto che l’autonomia di ogni modello dipende dalle sue caratteristiche, a partire dalla capacità della batteria. Sulle automobili elettriche possono essere installate batterie di varia grandezza.

In generale possiamo dire che oggi le auto elettriche hanno un’autonomia di diverse centinaia di chilometri, che consente di affrontare con una singola carica della batteria anche viaggi molto lunghi.

Come si ricaricano le auto elettriche?

Ci sono tanti modi per ricaricare la batteria delle automobili elettriche.

In strada sono disponibili delle apposite postazioni, riconoscibili dalle colonnine a cui si può collegare l’auto per ottenere energia elettrica. Queste postazioni usano una tecnologia che permette di rendere più veloce la carica. In pochi minuti si può ottenere una notevole quantità di energia, così da proseguire immediatamente con i propri viaggi. Per trovare le postazioni per la ricarica delle auto elettriche potete usare delle applicazioni per smartphone.