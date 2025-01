Stop alla miniera di Pokrovsk dove si produce coke, un carbone necessario per l’acciaio

Il gruppo Metinvest ha annunciato la chiusura della miniera di Pokrovsk, pilastro economico fondamentale per l’industria siderurgica dell’Ucraina. Il gruppo ha evacuato il suo personale. “Metinvest annuncia la sospensione delle operazioni nella miniera di Pokrovsk a causa del deterioramento della situazione della sicurezza”, ha affermato la società in una nota, in riferimento all’avanzata dell’Armata della Federazione Russa. La struttura di Pokrovsk è l’unica miniera sotto il controllo di Kiev a produrre coke, un carbone necessario per produrre acciaio, il secondo prodotto di esportazione dell’Ucraina. Si tratta di un duro colpo all’economia ucraina con pesanti ripercussioni sui prezzi delle materie prime e dell’economia in generale.