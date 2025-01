Catania. Palindroma, personale di Andrea Buglisi alla Galleria Carta Bianca

Venerdì 24 gennaio, alle ore 18:30, la galleria Carta Bianca (via Francesco Riso, 72/b – Catania) inaugurerà la mostra personale “Palindroma” di Andrea Buglisi. L’artista palermitano, uno dei principali esponenti della Street Art europea, è da tempo molto apprezzato dal direttore della galleria Francesco Rovella. Il progetto della mostra, sempre desiderato, è stato posticipato più volte a causa di impegni reciproci, ma finalmente si realizza.

Nel testo scritto per questa mostra, Francesco Piazza, curatore d’arte contemporanea di grande prestigio, scrive: “Palindroma di Andrea Buglisi avvia una riflessione sul rapporto tra peso e leggerezza, radicamento e trascendenza. Il titolo, con il suo ritmo speculare, evoca un enigma temporale: un eterno ritorno in cui materia e pensiero si intrecciano in una tensione poetica inesauribile. La pittura di Buglisi, erede della memoria muralista, evolve verso una dimensione rarefatta e contemplativa, trasfigurando il visibile e aprendo nuove possibilità interpretative. Una ricerca ispirata alla leggerezza calviniana, che penetra nel profondo per offrire una visione rinnovata del mondo”.

Andrea Buglisi, oggi docente di Discipline pittoriche presso il liceo artistico di Palermo, si dedica da oltre trent’anni alla pittura, con particolare attenzione alle interazioni con altri media espressivi. Le sue opere sono state esposte in mostre personali e collettive in Italia e all’estero, tra cui al MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, al Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, alla Galleria Regionale Palazzo Bellomo di Siracusa, allo Stadtgalerie di Kiel e al Museum Kunstpalast di Düsseldorf. Dal 2018, si impegna nella rigenerazione urbana di quartieri e luoghi a rischio, con interventi artistici pubblici e di Street Art, talvolta su più facciate di edifici. Tra i suoi murales più significativi, “Fides” per la rassegna “Cartoline da Ballarò” a Palermo, di cui è anche co-curatore, oggi protagonista di un documentario distribuito su Netflix, e “La porta dei Giganti”, situato nei pressi dell’aula bunker del carcere Ucciardone, che gli ha valso il prestigioso riconoscimento internazionale “Best of May 2021”. Nel 2022, il sito specializzato Street Art Cities ha incluso il dittico urbano “Controcorrente” tra i 100 murales più belli al mondo. Ha partecipato a numerosi festival internazionali, come “L’arte abite la ville” a Mons in Belgio (2023) e “Wuppertal Tanz” a Wuppertal in Germania (2024), dove ha realizzato un omaggio all’opera della celebre coreografa Pina Bausch. Dal 2023 è direttore artistico del «Bashke Urban Art» a Piana degli Albanesi.

La mostra sarà visitabile fino al 7 marzo, da martedì a venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, e il sabato dalle 11:00 alle 13:00. La domenica e il lunedì la galleria sarà chiusa. Per visite in orari e giorni differenti, è possibile prenotare al numero 336 806 701.