Fare il bagno nella stagione estiva al Lago Trasimeno: esperienza interessante

Per raggiungere le località balneari dall’Umbria in media necessitano 2 ore (direzione Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romaggna). La regione del Centro Nord infatti non ha uno sbocco diretto sul mare. Tuttavia chi vuole fare un tuffo può fare il bagno nella stagione estiva al Lago Trasimeno. La superficie lacustre, davvero grande e suggestiva, regala un’esperienza interessante. In effetti ci sono lidi e le spiagge balneabili lungo il Trasimeno. I lidi sono attrezzati con sdraio, ombrelloni e si possono anche noleggiare canoe, pedalò e vela. Il Trasimeno è costantemente monitorato per accertarne i livelli di pulizia. È un lago ideale per fare il bagno, apprezzato sia dai bambini sia dagli adulti.

A Magione è possibile fare il bagno a Spiaggia di Albaia, Spiaggia Caloni e Spiaggia di Lido Santino. A Tuoro sul Trasimeno tuffi al Lido Comunale Tuoro. A Castiglione del Lago (una delle località più rinomate) si può fare il bagno presso il Lido Comunale e il Lido Arezzo.