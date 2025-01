Bobbie Sole lancia “Bellissima Figuraccia”: il nuovo singolo dal 10 gennaio 2025

Sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Bobbie Sole, “Bellissima Figuraccia”.

Il brano si immerge nelle complesse dinamiche delle relazioni, nel percorso di crescita personale e nella riflessione sul vero senso della vita. Con un linguaggio diretto e una forte intensità emotiva, il singolo invita l’ascoltatore a riflettere sul valore di essere presenti nel momento, fare scelte consapevoli e apprezzare le piccole esperienze quotidiane. La musica, come un viaggio sensoriale, evoca emozioni potenti e contrastanti, facendo da sfondo a immagini che toccano il cuore.

L’artista descrive così il pezzo: “Nel brano si intrecciano immagini di un amore giovane e spensierato, momenti di incertezza e riflessioni su scelte e sensazioni, tra baci, gesti quotidiani e ricordi d’estate.”

Chi è Bobbie Sole

Mauro Della Rosa, conosciuto come Bobbie Sole, nasce a Fiumicino (Roma) nel 1992. Il suo percorso musicale inizia nel 2010 con il collettivo “Mind The Flow”, un gruppo fondamentale della scena underground romana, con cui pubblica i mixtape “Sol-e Vol. 1” e “Sol-e Vol. 2” sotto la guida di Sobhi Nash.

Nel 2015 fonda la crew “Back To The Roots” insieme a Ground Zero, 2b, Emmeadi e Reics, trasformando piazze e stazioni metro in spazi di energia e cultura grazie alla forza dell’hip hop.

Con il tempo, Bobbie Sole sviluppa uno stile musicale più intimo e personale. Tra le sue collaborazioni spicca quella con il giovane Thasupreme. Nel 2019 forma il trio “B-click” con Deco Barramista e Grnd, con cui ha lavorato con artisti come Buster Quito, Omega Riot e Adriano Ered. Nel 2024 partecipa al progetto “Dead Poets 4 – Ad Honorem” con il brano “Stacca un po’”.

“Bellissima Figuraccia” rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Bobbie Sole, che continua a evolversi e a emozionare il suo pubblico.