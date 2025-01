Lilt Firenze, Peirano riconfermato Presidente: l’Impegno per la sanità pubblica cresce

Alexander Peirano è stato riconfermato presidente di Lilt Firenze durante la prima riunione del nuovo consiglio direttivo dell’associazione, che si è tenuta ieri presso la sede di viale Giannotti. Ad affiancarlo nella carica di vicepresidente è stata rieletta Susanna Bausi.

“Sono profondamente onorato della fiducia ricevuta e pronto a impegnarmi ancora di più nella sfida che ci attende – ha dichiarato Peirano – Il nostro obiettivo è rafforzare il supporto alla sanità pubblica, che ha un crescente bisogno dell’apporto del volontariato. Dobbiamo supportare i professionisti della salute, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche nell’umanizzazione delle cure, offrendo un valore aggiunto ai servizi essenziali. Vogliamo una sanità pubblica inclusiva, efficiente e solidale, con un focus sempre più deciso sulla prevenzione, il miglior strumento per il benessere della popolazione.”

Il nuovo consiglio direttivo di Lilt Firenze, eletto lo scorso dicembre, include anche i membri Cristina Ranzato, Paolo Golini, Giulio Arcangeli, Guido Brilli, Patrizia Asproni, Letizia Tinti e Francesca Pirrelli.

Con i suoi 100 anni di storia, Lilt Firenze continua a essere un pilastro per la prevenzione oncologica e il supporto ai pazienti, offrendo iniziative come la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, le campagne Nastro Rosa e Nastro Blu per la prevenzione dei tumori al seno e alla prostata, e progetti contro il tabagismo. Inoltre, l’associazione porta avanti interventi educativi nelle scuole e nelle comunità per promuovere la cultura della prevenzione fin dalla giovane età.

Accanto all’attività preventiva, Lilt Firenze supporta anche i pazienti oncologici e le loro famiglie con servizi come il Cerion, Centro di Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, che offre percorsi riabilitativi completi, e il Camo, Centro di Aiuto al Malato Oncologico, che fornisce ausili sanitari gratuiti a domicilio. Inoltre, il servizio “Donna Come Prima”, attivo dal 1986, offre supporto concreto alle donne operate di tumore al seno.