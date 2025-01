Tragedia sul lavoro a Capannori: operaio albanese di 52 anni perde la vita in cartiera

Un albanese di 52 anni ha perso la vita martedì sera, poco prima delle 20:30, a seguito di una caduta dall’alto nello stabilimento della cartiera Smurfit Kappa, situata in via Pesciatina a Lunata, nel comune di Capannori (Lucca).

La vittima, un operaio di origine albanese, è stata trovata priva di vita. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che l’uomo possa essere stato colto da un malore prima della caduta fatale.

I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono in corso verifiche per chiarire quanto accaduto.