“Il libro dei ricordi” di Barbara Luna un manifesto di resilienza e di speranza

Barbara Luna, insieme a Manuel Finotti e Laura Di Lenola, firma un’opera musicale di grande intensità e valore sociale: Il libro dei ricordi. Questo brano non è solo una denuncia della violenza sulle donne, ma anche una testimonianza profonda delle emozioni che attraversano chi vive situazioni di abuso, dall’angoscia al desiderio di riscatto.

La narrazione si snoda in tre parti, ciascuna rappresentativa di una fase della vita e dell’elaborazione del trauma. Nella prima, la protagonista adulta dialoga con la sua sé giovane, instaurando un confronto emotivo tra passato e presente. La seconda parte affronta con coraggio il racconto della violenza subita, dando voce al dolore e alla paura. La terza parte, invece, si proietta verso il futuro: è l’artista bambina che si rivolge alla sé adulta, con la speranza che il tempo abbia portato guarigione e un mondo migliore.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

Purtroppo la storia è autobiografica ho deciso di scrivere questo brano per dare una testimonianza.

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Come detto si, è nato da un’esperienza personale. Volevo trasmettere coraggio e forza a chi come me sta vivendo un momento difficile

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

E stata la prima canzone dove ho collaborato con Laura Di Lenola e devo dire che per la stesura del testo mi è stata di grande aiuto.

Per l’ arrangiamento ho scelto molti suoni personalmente

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Spero che ci sia tanta emozione

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Spero di fare uscire sempre altri singoli che e la cosa che amo di più e di iniziare a fare più live.