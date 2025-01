Addio a Rino Tommasi, leggenda del giornalismo sportivo italiano

Il mondo dello sport italiano saluta con commozione una delle sue voci più celebri e autorevoli: Rino Tommasi. Il giornalista si è spento all’età di 90 anni, lasciando un’eredità indelebile nel panorama del giornalismo sportivo. Tommasi ha raccontato alcune delle pagine più memorabili dello sport, diventando un’icona per gli appassionati di tennis grazie alla sua storica collaborazione con Gianni Clerici.

Firma di prestigio per quotidiani come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Il Messaggero, Rino Tommasi è stato un pilastro delle reti Mediaset. Nel 1981 divenne il primo direttore della redazione sportiva di Canale 5, dove rimase per un decennio, introducendo in Italia eventi come il Super Bowl e curando programmi di successo come La grande boxe, dedicato a uno degli sport da lui più amati.

Nel 1991 si trasferì a Telepiù, poi diventata Sky, continuando a raccontare lo sport con passione e competenza. Le sue celebri cronache di tennis e boxe lo hanno reso una figura amatissima, dimostrando una versatilità unica. Nel corso della sua carriera, Tommasi ha seguito ben 13 edizioni dei Giochi Olimpici, oltre 400 incontri internazionali di boxe e 149 tornei del Grande Slam di tennis. La sua straordinaria dedizione e il suo contributo al giornalismo sportivo resteranno per sempre nella memoria di tutti gli appassionati.