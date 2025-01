Crotone, il murale di Kitsune in finale per il titolo di “Muro più bello del Mondo”

Il murale realizzato a Crotone da Kitsune nell’ambito del progetto KR.I.U. che l’amministrazione ha messo in campo in collaborazione con Gulia Urbana è stato selezionato tra migliaia di opere, arrivando in finale per il titolo di muro più bello del mondo 2024 nella categoria artisti.

Il “The Best of 2024 Awards di Street Art Cities” celebra ogni anno la creatività, il talento e l’innovazione dell’arte urbana a livello globale.

L’opera in concorso è stata realizzata nel quartiere 300 alloggi dall’artista belga il cui tratto. vibrante e riconoscibile, è caratterizzato dalla sua ricerca per la narrazione e la mitologia.

Per votare ai “Best of 2024 Awards” di Street Art Cities, si può accedere al sito ufficiale

www.streetartcities.com o scaricacando l’app Street Art Cities

Le votazioni sono aperte fino al 25 gennaio 2025.