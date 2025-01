Oltre 250 persone per l’iniziativa di solidarietà “Il Giocattolo Sospeso” al “Banco Alimentare” di Fisciano

Un grande gesto di solidarietà e condivisione ha reso speciale l’Epifania per oltre mille bambini ricoverati in dieci ospedali pediatrici della Campania, grazie al successo dell’iniziativa “Il Giocattolo Sospeso”. Organizzata dalla Fondazione Super Sud, presieduta da Giovanni D’Avenia, e supportata dal Banco Alimentare diretto da Roberto Tuorto, dalla Fondazione Arte Mangone, dal Distretto Rotary 2101, dal Distretto Lions 108YA e dall’Officina Culturale di Fisciano, l’iniziativa ha distribuito calze della Befana, set LEGO Creator e LEGO Star Wars ai piccoli pazienti.

Il progetto, reso possibile dalla collaborazione con LEGO, è nato da una serata di solidarietà che ha coinvolto oltre 250 partecipanti presso il Banco Alimentare di Fisciano. L’evento, moderato dalla giornalista Barbara Landi, ha celebrato il potere della generosità e l’importanza di piccoli gesti capaci di fare la differenza.

Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare, ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa: “Donare un giocattolo a un bambino in ospedale significa regalare un sorriso e offrire speranza. Questo gesto va oltre il materiale: è un segno di attenzione e cura. Attraverso la nostra rete di oltre 400 organizzazioni caritative, aiutiamo circa 228.000 persone in Campania, ma il sorriso di un bambino resta il simbolo più puro di speranza”.

Giovanni D’Avenia, presidente della Fondazione Super Sud, ha aggiunto: “Con ‘Il Giocattolo Sospeso’ vogliamo abbattere le barriere di solitudine e difficoltà che tante famiglie affrontano. Ogni gesto, anche piccolo, è un messaggio che nessuno è solo. Da sei anni portiamo avanti con orgoglio questa iniziativa, che dimostra la grande generosità e solidarietà del Sud”.

Anche il mondo della cultura ha dato il proprio contributo. Nicola Arpaia, vicepresidente della Fondazione Arte Mangone, ha ricordato l’insegnamento del Maestro Fernando Mangone: “L’arte non è solo bellezza, ma uno strumento per aiutare chi è in difficoltà. Donare un’opera all’asta per sostenere i bambini dimostra che l’unione tra cultura e solidarietà può generare risultati straordinari”.

La collaborazione tra le associazioni è stata un tema centrale. Antonio Brando, Governatore del Distretto Rotary 2101, ha spiegato: “Il nostro motto, ‘Camminare insieme, servire con gioia’, si riflette pienamente in questa serata. Uniti possiamo affrontare non solo difficoltà materiali, ma anche quelle invisibili, offrendo conforto e speranza”.

Tommaso Di Napoli, Governatore del Distretto Lions 108YA, ha aggiunto: “In un periodo di crescenti difficoltà sociali, il nostro impegno è essere un faro di speranza. Lavorare insieme ci permette di rispondere concretamente alle necessità di chi soffre, dimostrando che l’unione fa la forza”.

Infine, Nicola Prudente, presidente dell’Officina Culturale di Fisciano, ha sottolineato il ruolo della comunità: “La cultura e la solidarietà sono strumenti fondamentali per costruire un futuro migliore. Partecipare a questa iniziativa ci rende orgogliosi e ci sprona a fare sempre di più per chi è in difficoltà”.

La distribuzione dei doni, affidata ai volontari delle associazioni Fratres di Napoli e A.Ge di Mugnano e Area Nord di Napoli, ha portato sorrisi e gioia, trasformando l’Epifania in una giornata indimenticabile per tanti piccoli pazienti.