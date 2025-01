Maltempo nel Wiltshire: neve e caos sulle strade, aeroporti chiusi nel nord-ovest dell’Inghilterra

Il maltempo continua a colpire duramente il Regno Unito, con gravi disagi sulle strade e negli aeroporti. In Wiltshire, nel sud-ovest dell’Inghilterra, la polizia ha descritto la situazione come “caos totale” a causa della neve e delle condizioni stradali estremamente difficili.

Secondo quanto riferito dalla BBC, il servizio meteorologico nazionale ha emesso allerte color ambra per vaste aree dell’Inghilterra, prevedendo significativi disagi. Le zone più colpite includono il nord, le Midlands e il Galles, dove si attendono accumuli di neve fino a 20-40 cm in alcune aree. Inoltre, allerte gialle, di intensità minore, sono in vigore per parti della Scozia, dell’Irlanda del Nord e altre aree dell’Inghilterra.

Anche il traffico aereo risente delle condizioni meteo avverse

Gli aeroporti di Manchester e Liverpool sono rimasti chiusi questa mattina, mentre l’aeroporto di Bristol, che ieri sera aveva sospeso i voli fino alle 23:00 (ora italiana), ha riaperto, pur avvisando i passeggeri di possibili ritardi durante la giornata.

Le forze di polizia del Wiltshire e di Avon e Somerset hanno avvertito gli automobilisti di forti disagi e hanno consigliato di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. L’ondata di neve sta causando interruzioni diffuse, rendendo la circolazione stradale estremamente pericolosa in molte aree del paese.