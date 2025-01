Sparatoria in un ristorante di Cetnije: Aca Martinovic uccide diverse persone poi si toglie la vita

Sarebbero dieci le vittime, tra cui anche dei bambini, di una sparatoria avvenuta in un ristorante di Cetnije, in Montenegro. Un uomo identificato dalla stampa locale in Aca Martinovic ha sparato all’interno del locale, fuggendo subito dopo. La polizia, intervenuta sul luogo della sparatoria, ha subito invitato la popolazione a non uscire di casa.

L’emittente pubblica Rtcg ha riportato un comunicato della polizia. “In un ristorante a Bajice, un uomo di 45 anni ha ucciso diverse persone usando armi da fuoco. Armato, ha lasciato l’edificio ed è scappato”. La sparatoria, secondo le prime ricostruzioni sarebbe avvenuta al culmine di una rissa. La polizia ha immediatamente escluso che la strage sia stata un regolamento di conti tra bande criminali. Truppe speciali sono state immediatamente allertate e messe in servizio per cercare il killer, fuggito armato dalla cittadina a circa 30 chilometri a nord-ovest di Podgorica.

I media locali dicono che si tratterebbe di Aca Martinovic, 45 anni. Diversi giornali hanno pubblicato la foto del sospettato. Nella notte, il ministero dell’Interno montenegrino ha annunciato che Aca Martinovic è morto durante il trasporto in ospedale dopo aver tentato il suicidio.