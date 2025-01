Provaglio d’Iseo. Matías Pascual ha confessato di avere ucciso Roberto Comelli

Matías Pascual, 19 anni di Prevalle (Brescia) si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio per l’uccisione di Roberto Comelli avvenuta nella notte di Capodanno. Matías Pascual ha ammesso di avere sferrato la coltellata che la notte di Capodanno ha ucciso a Provaglio d’Iseo l’uomo di 42 anni. Dopo il fermo, disposto dal sostituto procuratore Laura Matrone, Matías Pascual è stato portato nel carcere di Bergamo.

Per una questione di incompatibilità con un altro detenuto non poteva essere trasferito nel carcere bresciano di Canton Montello. L’italo-argentino Matías Pascual, barista in un locale del paese, ha confessato il delitto avvenuto a Capodanno.