Nasce Fastweb + Vodafone: un nuovo leader nelle telecomunicazioni Italiane

Con il completamento dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom il 31 dicembre scorso, ha inizio il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone, con l’obiettivo di creare un operatore convergente leader in Italia. La nuova realtà, denominata Fastweb + Vodafone, punta a generare valore per tutti gli stakeholder, sfruttando economie di scala e sinergie operative stimate in circa 600 milioni di euro l’anno. Questo consentirà di mantenere significativi investimenti in infrastrutture e innovazione, a beneficio di consumatori, imprese e del mercato nazionale.

Un operatore integrato e innovativo

La combinazione tra la leadership di Fastweb nella connettività fissa e quella di Vodafone Italia nei servizi mobili permetterà di offrire soluzioni convergenti e competitive per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse, Fastweb + Vodafone diventa il principale operatore infrastrutturato nel panorama nazionale, forte di oltre 20mila siti radiomobili e una rete fissa proprietaria di 74mila km, di cui il 50% in tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

Strategia e governance

La visione strategica di Fastweb + Vodafone si basa su investimenti continui in infrastrutture, innovazione tecnologica e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. La governance sarà affidata a un Executive Committee unico, con Walter Renna come CEO, e il corporate brand sarà Fastweb + Vodafone, mentre i marchi Fastweb, Vodafone e ho. continueranno a essere utilizzati per scopi commerciali. Inoltre, è online il nuovo sito corporate fastwebvodafone.it.

Nuovo management

Il team esecutivo include figure di spicco come:

Anita Carra (Chief Brand & B2C Marketing Officer)

(Chief Brand & B2C Marketing Officer) Fabrizio Casati (Chief Wholesale Officer)

(Chief Wholesale Officer) Augusto Di Genova (Chief B2B Officer)

(Chief B2B Officer) Peter Grueter (Chief Financial Officer)

(Chief Financial Officer) Altri ruoli tecnici e di governance saranno coperti ad interim da esperti del Gruppo Swisscom.

Dichiarazioni

Walter Renna ha definito l’operazione come “il consolidamento più importante degli ultimi anni” per il mercato delle telecomunicazioni in Italia. Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom, ha sottolineato come questa integrazione rafforzi l’intero gruppo, promettendo valore a lungo termine per tutti gli stakeholder grazie a flussi di cassa e dividendi incrementati.

Con l’avvio del processo di integrazione, Fastweb + Vodafone si pone come protagonista della transizione digitale italiana, offrendo servizi innovativi e un’esperienza cliente di qualità.