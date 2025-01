Rottamazione delle cartelle esattoriali: la nuova priorità per il 2025 secondo il Ministro Salvini

Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una diretta social ha sottolineato l’importanza della rottamazione delle cartelle esattoriali, definendola una delle priorità economiche per il 2025 secondo la Lega. Il provvedimento, che prevede la possibilità per i contribuenti in difficoltà di saldare i propri debiti fiscali con condizioni favorevoli, è stato posto al centro dell’attenzione politica come una risposta alla crisi economica e alle difficoltà che molte famiglie e imprese stanno affrontando.

Secondo Salvini il precedente strumento del concordato preventivo, che mirava a risolvere le problematiche fiscali di contribuenti e imprese, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. In particolare, il Ministro ha evidenziato come questa misura non sia riuscita a raggiungere milioni di lavoratori e lavoratrici, che non sono stati adeguatamente supportati.

A fronte di questi insuccessi, la Lega propone ora una nuova soluzione: la cosiddetta “rottamazione decennale”. Questo piano prevede la possibilità di saldare i debiti fiscali in 120 rate mensili, tutte uguali e stabili, distribuite su un periodo di dieci anni. L’obiettivo, spiega Salvini, è di dare una seconda opportunità a coloro che, pur avendo dichiarato correttamente le proprie tasse, non sono riusciti a pagare a causa di difficoltà economiche. Questa nuova rottamazione, quindi, non solo mira a favorire il recupero dei crediti fiscali da parte dello Stato, ma anche a sostenere chi si è trovato in difficoltà senza poter ottemperare ai propri obblighi tributari.

Il Ministro ha inoltre evidenziato che questa misura si inserisce in un contesto più ampio di riforme economiche destinate a rilanciare l’economia del Paese, cercando di alleviare il peso delle cartelle esattoriali per chi ha incontrato difficoltà, ma ha sempre cercato di restare in regola con le proprie dichiarazioni fiscali. L’idea, dunque, è quella di offrire una via di uscita concreta e sostenibile per chi ha bisogno di più tempo per regolarizzare la propria posizione. In attesa di ulteriori dettagli, la proposta di rottamazione decennale sembra destinata a essere uno dei temi centrali del dibattito politico ed economico del 2025.