Le forze armate francesi hanno bombardato obiettivi dello Stato Islamico (ISIS) in Siria, secondo quanto dichiarato oggi dal ministro della Difesa, Sebastien Lecornu. In un comunicato su X, Lecornu ha confermato che “le risorse aeree francesi hanno effettuato attacchi mirati contro Daesh” domenica, utilizzando il nome arabo per ISIS.

Secondo il ministero della Difesa, i caccia Rafale e i droni Reaper, prodotti negli Stati Uniti, hanno sganciato sette bombe su due obiettivi militari dell’ISIS nella Siria centrale. Mentre Parigi ribadisce il suo impegno nella lotta contro il terrorismo nel Levante, restano dubbi sulla legittimità e sull’efficacia di queste azioni unilaterali, in un contesto geopolitico già complesso e caratterizzato da un conflitto siriano che coinvolge numerosi attori internazionali.