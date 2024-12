Fra Marco Moroni confermato Custode del Sacro Convento di Assisi: le congratulazioni di Stefania Proietti

Il Governatore dell’Umbria, Stefania Proietti, ha espresso le sue congratulazioni a Fra Marco Moroni, riconfermato Custode del Sacro Convento di Assisi per un secondo mandato. “A nome personale e come presidente della Regione Umbria – ha dichiarato Stefania Proietti – manifesto grande gioia per la riconferma di Fra Marco Moroni come Custode del Sacro Convento. La rinnovata fiducia da parte del Ministro Generale e dell’intera fraternità conventuale testimonia il suo straordinario impegno, le sue competenze e la profonda dedizione dimostrata durante il primo mandato. Fra Marco è sempre stato un interlocutore attento e rispettoso delle istituzioni, capace di ascoltare e sostenere l’intera comunità. La sua presenza nei prossimi quattro anni sarà fondamentale, soprattutto in vista di eventi storici come il Giubileo e i centenari francescani, tra cui il 2026, ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Questi momenti di grande rilevanza porteranno ancora di più Assisi, l’Umbria e l’Italia sotto i riflettori del mondo intero, ricordando l’importanza di San Francesco, patrono d’Italia”.

Nel rinnovare i suoi auguri, il Governatore ha rivolto a Fra Marco Moroni un sincero incoraggiamento per il lavoro e il cammino futuro. “Come Regione Umbria – ha concluso Stefania Proietti – saremo sempre al fianco della comunità francescana e del Sacro Convento di Assisi per promuovere concretamente e idealmente i valori francescani di fraternità, custodia del creato, dialogo e pace”.