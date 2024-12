Serie A, Bologna-Hellas Verona: i rossoblù ospitano gli scaligeri

La squadra di Zanetti fa visita a quella di Italiano allo Stadio Renato Dall’Ara la sera di lunedì 30 dicembre, match valido per la 18^ giornata del massimo campionato italiano

L’ultima partita di Serie A dell’anno solare 2024 è la sfida tra Bologna ed Hellas Verona, che si ritroveranno di fronte allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la sera di lunedì 30 dicembre a partire dalle ore 20.45. La gara tra rossoblu e gialloblu sarà valida per la 18^ giornata del massimo campionato italiano, ovverosia la penultima del girone d’andata di questa stagione.

La squadra di Italiano cerca conferme sia da un punto di vista delle prestazioni che dei risultati, mentre invece la formazione di Zanetti ha bisogno di fare punti importanti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Alla luce delle statistiche e dei pronostici presenti sulla piattaforma di powbet.me dedicata alle scommesse sportive, i padroni di casa sono nettamente favoriti in questo match; tuttavia gli ospiti hanno le carte per giocargli un brutto scherzetto di fine anno.

Serie A, Bologna-Hellas Verona: come arrivano le due squadre

Il Bologna sta molto bene sia da un punto di vista fisico che mentale. La squadra di Italiano non perde infatti da settimane, almeno per quanto riguarda il campionato. l’ultimo successo è quello di settimana scorsa in trasferta a Torino contro i granata per 0-2. Di conseguenza i rossoblu si trovano a quota 28 punti e al 7^ posto in classifica, a -3 dalla Juventus e a +2 sul Milan. Il Bologna, che deve ancora recuperare la sfida proprio contro i rossoneri, ha come obiettivo quello di tornare a qualificarsi per le competizioni europee.

Discorso molto diverso invece per l’Hellas Verona, che si trova nelle ultime posizioni della classifica. Gli scaligeri hanno infatti totalizzato fin qui appena 15 punti nelle prime 17 partite disputate, che gli valgono la quartultima posizione a pari merito con il Como e solo a +1 sulla zona retrocessione. La squadra di Zanetti viene dal ko casalingo per 0-1 contro il Milan.

Serie A, Bologna-Hellas Verona: precedenti e statistiche

Bologna ed Hellas Verona si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 74 volte: 33 vittorie rossoblu, 27 pareggi e 14 successi gialloblu. Considerando però solo le partite disputate in Emilia, il bilancio è ancora più netto: 24 trionfi a 4 in favore dei padroni di casa, con 11 pareggi.

Nella passata stagione le due squadre si sono trovate una contro l’altra in 3 occasioni e il Bologna non ha mai perso. La prima è stata all’andata in campionato al Bentegodi nel settembre del 2023 ed è finita 0-0; la seconda è invece il secondo turno di Coppa Italia finito 2-0 al Dall’Ara nell’ottobre del 2023; la terza ed ultima invece è l’altro 2-0 casalingo sempre per il Bologna valido però per il ritorno di campionato, disputato nel febbraio del 2024.