Papa Francesco sarebbe disponibile a visitare l’Ucraina nel 2025

Il Pontefice ha ricevuto un invito a visitare l’Ucraina nel 2025, ma non vi è ancora alcuna conferma ufficiale di una visita papale nel paese colpito dalla guerra.

Lo ha precisato l’arcivescovo maggiore di Kiev-Halych, Sviatoslav Shevchuk, durante un’intervista natalizia a Radio Free Europe. Il primate greco-cattolico ha affermato: “Non c’è ancora una data stabilita (per la visita), ma a Papa Francesco a volte piace fare sorprese”. Ha poi aggiunto: “Potrebbe annunciare la sua visita un mese prima di concretizzare la decisione di venire in Ucraina”.

La situazione resta incerta e soggetta a eventuali sviluppi. È fondamentale trattare queste informazioni con cautela e attendere dichiarazioni ufficiali dal Vaticano per evitare disinformazione o false aspettative.

La Sala stampa del Vaticano non ha risposto ad una richiesta del Catholic News Service del 27 dicembre per un commento su un possibile viaggio papale in Ucraina. L’arcivescovo Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico in Ucraina, ha detto a Osv News in un messaggio del 27 dicembre che “Sua Beatitudine non ha detto che Papa Francesco ha garantito che verrà in Ucraina”.

Tuttavia, ha aggiunto, “certo, sarei felice se Papa Francesco decidesse in questo modo. Vedremo!” Da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina il 24 febbraio 2022, Papa Francesco ha pregato regolarmente per l’Ucraina e ha espresso la volontà di visitare il paese. Ma al momento è e rimane solo un’ipotesi, a nostro avviso, molto remota oltre che rischiosa.