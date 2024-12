La lavatrice fa rumori strani? Ecco come correre ai ripari

Si sentono strani rumori quando la lavatrice fa il bucato? Guai ad ignorarli. Ad esempio se si sentono rumori metallici provenire dal cestello della lavatrice non è un buon segnale. Rumori anomali simili possono essere sintomo di guasti di seria entità. Bisogna quindi correre ai ripari!

Un classico sono le monete incastrate nella lavatrice. Possono provocare rumori acuti. Una moneta può danneggiare l’intero apparecchio e metterne a repentaglio il funzionamento. Se dovesse capitare bisogna scaricare la lavatrice, scuoterla avanti e indietro e provare a fare cadere la moneta nella vaschetta per poi prenderla.

Se i rumori accompagnano lo scarico dell’acqua dalla lavatrice bisogna controllare la pompa e verificare se vi sono bottoni o fermagli per capelli incastrati al suo interno.

Se invece si sente il rumore di qualcosa che raschia quando si gira il cestello a mano un oggetto di grandi o piccole dimensioni è filtrato oltre il sigillo. Uno degli oggetti più comuni è il ferretto del reggiseno. In alcuni casi la rimozione è semplice, mentre in altri casi è bene chiamare il tecnico.

Se si avverte rumore della lavatrice quando centrifuga nella maggior parte dei casi, la causa del rumore è un guasto ai cuscinetti del cestello. Il primo modo per verificare il problema consiste nel girare il cestello a mano. Se il rumore si ripete, è necessario fare intervenire un tecnico per sostituire i cuscinetti. Il secondo metodo per fare un controllo è provare a sollevare il cestello agendo dalla parte superiore dello sportello. Di norma, il cestello si sposta leggermente, ma se in questo caso si muove verso l’alto e il basso senza resistenza, è probabile che i cuscinetti siano danneggiati.

Se il cestello della lavatrice emette un rumore troppo forte quando lo giri con la mano, potrebbe presentare segni di spaccatura. In caso contrario, la guarnizione crociera dietro il cestello potrebbe essersi rotta o usurata. Se la lavatrice emette questo rumore quando gira, non resta che chiamare un tecnico.

Una volta riconosciuto il rumore anomalo, la prima cosa da fare è spegnere la lavatrice e scollegarla, per evitare che si danneggi di più. Bisogna controllare il sigillo in gomma dello sportello e il cestello. Questi sono i punti in cui è più probabile la presenza di monete, ferretti di reggiseno e fermagli per capelli incastrati. Controllare il filtro cattura pelucchi. Infatti alcuni capi possono farsi strada fino a lì. Se non si trova il responsabile del rumore il consiglio è di rivolgersi ad un tecnico di riparazione.