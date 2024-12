Omicidio a Pontirolo Nuovo: Roberto Guerrisi ucciso dopo un litigio

Un tragico omicidio ha scosso Pontirolo Nuovo nella Bergamasca il pomeriggio del 28 dicembre. Roberto Guerrisi, 42 anni, è stato brutalmente ucciso dopo un violento litigio avvenuto all’interno del concessionario Db Cars, situato all’angolo tra via Fornasotto e via Bergamo, nella frazione di Pontirolo. La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara, ma sembra che il litigio sia degenerato rapidamente, con l’estrazione di un’arma e due colpi esplosi in rapida successione.

Roberto Guerrisi, colpito gravemente al volto, è riuscito a fuggire dal cortile dell’azienda, camminando per alcuni metri verso il semaforo del Fornasotto. Tuttavia, il suo corpo è collassato senza vita sulla pista ciclabile. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far nulla per salvarlo.

Indagini in corso, ma l’arma non è stata trovata

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Treviglio, stanno proseguendo con grande intensità. Al momento, gli inquirenti non hanno ancora rinvenuto la pistola utilizzata per l’omicidio di Roberto Guerrisi, ma sono attivamente impegnati nella ricerca dell’arma del delitto nell’area circostante l’azienda. Intanto, numerose persone vicine alla vittima e all’azienda stanno venendo interrogate per fare luce su quanto accaduto.

La salma di Roberto Guerrisi è stata trasportata alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo che i rilievi del caso sono stati completati. In base a quanto riportato da testimoni oculari, due colpi di pistola sono stati uditi poco dopo un’accesa discussione che ha coinvolto non solo la vittima, ma anche altre sette o otto persone. La situazione è ancora sotto inchiesta, ma la brutalità del gesto ha sconvolto l’intera comunità locale. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e a cercare elementi cruciali per comprendere le cause di questo omicidio, che ha scosso profondamente la zona. Le operazioni investigative sono ancora in corso e verranno forniti ulteriori aggiornamenti.