I nuovi dischi del 2025

Alla vigilia del nuovo anno anticipiamo alcune delle novità discografiche previste nei prossimi mesi; in questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato del cd e del vinile.

Il 31 gennaio Jovanotti torna con il nuovo album “Il corpo umano vol. 1”, anticipato dal singolo “Montecristo”, di cui non si sa ancora tanto poiché dovrebbe presentarlo ufficialmente come ospite al prossimo festival di Sanremo.

“La caverna di Platone” è il nuovo album di Enrico Ruggeri, in arrivo il 17 gennaio, che rappresenta un altro capitolo significativo nella straordinaria carriera del cantautore, noto per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità ricercate.

Di Marco Mengoni arriva il nuovo album, anticipato dal singolo “Mandare tutto all’aria”, con cui potrebbe essere ospite al prossimo festival di Sanremo.

I Negrita tornano con nuovo progetto discografico contenente anche il singolo “Non esistono innocenti amico mio”.

Adriano Celentano ha già pronto il nuovo album di maestria come solo lui sa fare, sempre contro corrente, ma arriverà in occasione del programma televisivo dal titolo provvisorio “Il conduttore” annunciato già da tempo.

Il 10 gennaio è attesa anche Rettore con l’album di inediti “Antidiva putiferio” a 14 anni dal precedente, anticipato dai singoli “Disco prosecco” e “Thelma & Louise” con Beatrice Quinta.

“.” è il titolo del nuovo album di M¥Ss Keta che arriva il 17 gennaio, anticipato da “Nevrotika” e “Vogliono essere me”.

“3021” è il nuovo album della cantautrice Angela Baraldi dal 24 gennaio, composto da 8 brani con filo conduttore un percorso sonoro ha voluto sperimentare immaginando il suono dei pianeti e dello spazio; stessa data per Remo Anzovino che torna con l’album live piano solo “Atelier” per festeggiare i vent’anni di carriera, anticipato dal brano “Chaplin”.

Il pianista e compositore Ludovico Einaudi torna il 31 gennaio con il nuovo album “The summer portraits” contenente i singoli “Rose bay” e “Pathos”.

I Punkreas tornano il 21 marzo con la ‘remastered version 30° anniversario’ di “Paranoia e potere” per celebrare l’anniversario di un album che ha scritto la storia del punk-rock in Italia e ancora oggi, con le sue musiche e i suoi testi, risulta attualissimo.

In questo periodo escono gli album degli artisti che prendono parte al prossimo festival di Sanremo.

La sanremese “La cura per me” e il precedente singolo “Niente di male” sono i primi due tasselli del nuovo album di Giorgia.

Nel nuovo album di Massimo Ranieri c’è anche “Tra le mani un cuore” che porta in gara al prossimo festival di Sanremo, a oltre due anni dal precedente “Tutti i sogni ancora in volo”.

Achille Lauro è atteso con il nuovo album “Ragazzi madre l’Iliade” di cui farà parte anche la sanremese “Incoscienti giovani”.

Reduci dai successi di “Italodisco”, “Karma” e “Un ragazzo una ragazza”, The Kolors si cimentano con un album di inediti contenente anche la sanremese “Tu con chi fai l’amore?”.

Francesca Michielin con la sua nuova fase artistica è nell’album di inediti, comprese “Solite chiacchiere”, “Bonsoir” e “Fulmini addosso” dal film “L’estate più calda”, oltre alla sanremese “Fango in Paradiso”.

Contiene i precedenti singoli “Sexy shop” di questa estate con Emis Killa, “Disco paradise” feat. Annalisa e Articolo 31 dello scorso anno e “Allucinazione collettiva” il nuovo album di Fedez, insieme alla sanremese “Battito”, dopo il precedente “Disumano”.

“Mille vote ancora” del prossimo Sanremo aprirà il nuovo disco di inediti per Rocco Hunt dopo l’album “Rivoluzione” di tre anni fa.

Nuovo album per Bresh contenente “Nightmares” insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, “Torcida” e “La tana del granchio” con cui è in gara al festival di Sanremo.

C’è anche la canzone sanremese “Se t’innamori muori” nel nuovo album di Noemi, insieme a “Non ho bisogno di te” dopo aver debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione”.

Conterrà anche la sanremese “L’albero delle noci” il nuovo album di Brunori Sas, anticipato dai due singoli “La ghigliottina” e “Il Morso di Tyson”, oltre a “Per non perdere noi”.

“Lentamente”, con cui è in gara al prossimo festival di Sanremo, farà parte dl nuovo album di Irama.

I Coma_Cose aspettano di pubblicare l’album di inediti contenente “Malavita”, “Posti vuoti” e la sanremese “Cuoricini”.

Anche il singolo “Nino Nino” con Merk & Kremont e Massimo Pericolo farà parte dell’album di inediti di Emis Killa, insieme a “Sexy shop” con Fedez e alla sanremese “Demoni”.

Francesco Gabbani torna il 21 febbraio con il sesto album in studio “Dalla tua parte” più maturo e autorale di stampo pop, riflessivo, sentimentale e provocatorio, anticipato dal singolo “Vengo a fidarmi di te” e di cui farà parte anche “Viva la vita” con cui è in gara al prossimo festival di Sanremo.

Elodie è attesa in primavera con il nuovo album comprendente la sanremese “Dimenticarsi alle 7” e “Black Nirvana”, due assaggi che aprono ad una nuova era della popstar italiana, e fra le protagoniste del calendario Pirelli 2025.

Anche per gli stranieri è in arrivo un bel numero di dischi: il 10 gennaio Ringo Starr pubblica il nuovo album di musica country “Look up” che contiene 11 brani originali registrati quest’anno a Nashville e Los Angeles, a cominciare da “Time on my hands”.

“Hurry up tomorrow” rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The Weeknd dal 24 gennaio, dopo “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After hours” (triplo disco di platino in Italia)”; stessa data per Teddy Swims con “I’ve tried everything but therapy (part 2)” anticipato dal singolo “Bad dreams”, e per la star britannica del rap Central Cee debutta con l’album “Can’t rush greatness”.

I Death SS arrivano con il concept album “The entity”.

A febbraio l’icona del pop mondiale Lady Gaga torna con il nuovo album in studio, il settimo della sua carriera, contenente “Disease” e “Die with a smile” con Bruno Mars.

La superstar pluripremiata Alessia Cara pubblica il 14 febbraio il quarto album in studio “Love & hyperbole” contenente “(Isn’t It) Obvious” e “Dead man” e il 21 febbraio Sam Fender arriva con il suo terzo album in studio “People watching.

“Alter ego” è l’attesissimo album di debutto solista il 28 febbraio della celebre cantautrice Lisa, ballerina e icona di stile da miliardi di stream, anticipato dai singoli “Moonlit floor (kiss me)”, “Rockstar” e “New woman” feat. Rosalía.