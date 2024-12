Cagliari, tragedia a Sant’Elia: Georg Pfaffenroth muore dopo una caduta dal quarto piano

Un tragico incidente ha scosso la tranquillità del quartiere Sant’Elia di Cagliari, dove un giovane cittadino tedesco, Georg Pfaffenroth, ha perso la vita dopo essere precipitato mentre cercava di arrampicarsi sulla grondaia di un palazzo. Georg Pfaffenroth, 32 anni, residente in Svizzera, è morto sul colpo, e nulla hanno potuto fare i soccorsi del 118, che sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

La tragedia si è consumata in via Schiavazzi, in una palazzina situata a pochi passi dal centro del quartiere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Georg Pfaffenroth stava cercando di raggiungere la casa della sua fidanzata, che abita al sesto piano dello stabile. Tra i due ci sarebbe stato un litigio poco prima dell’incidente e la ragazza avrebbe deciso di allontanarlo. Nonostante la tensione, Georg Pfaffenroth non avrebbe voluto arrendersi facilmente e avrebbe tentato di superare la difficoltà in un modo drammatico e pericoloso.

Il suo intento sembrava essere quello di chiarire il litigio e rientrare nell’appartamento, ma il destino ha preso una piega tragica. Arrampicandosi sulla grondaia del palazzo, Georg Pfaffenroth ha perso l’equilibrio, precipitando dal quarto piano. Le cause della caduta non sono ancora del tutto chiare: potrebbe essersi trattato di un improvviso malore o di un errore nel tentativo di scalare la parete dell’edificio.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per Georg Pfaffenroth non c’è stato nulla da fare. La morte è stata istantanea. I Carabinieri hanno avviato un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto, ma il dolore e lo sgomento per la tragedia sono palpabili nella comunità locale. La vittima, che viveva in Svizzera, aveva scelto di trascorrere un periodo a Cagliari per stare vicino alla sua fidanzata, ma la sua vita è stata spezzata in modo improvviso e drammatico.

Questa triste vicenda lascia il segno, non solo per la giovane vita persa, ma anche per il dolore che la ragazza della vittima e le famiglie coinvolte devono affrontare. Una tragedia che, come accade in questi casi, solleva molte domande e lascia un vuoto difficile da colmare.