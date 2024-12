Stefano Di Giacomo insignito del titolo di “Avvocato dell’Anno 2024” per il diritto assistenziale

Stefano Di Giacomo, stimato avvocato di Modica in Sicilia, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Avvocato dell’Anno 2024” nella categoria Diritto Assistenziale durante gli Awards di Le Fonti. Questo evento rappresenta uno dei momenti più significativi per il panorama legale ed economico italiano, celebrando l’eccellenza professionale attraverso una rigorosa selezione. Le Fonti, con una comunità certificata di oltre 10,5 milioni di membri, è una piattaforma di riferimento per il business in Italia e nel mondo.

Il premio è stato assegnato a Stefano Di Giacomo per il suo impegno costante nel garantire tutela e giustizia ai cittadini più vulnerabili. Lo studio legale che dirige, noto per la sua competenza e dedizione, è diventato negli anni un punto di riferimento per coloro che affrontano complesse battaglie legali in ambito assistenziale.

Le parole del vincitore

“Ricevere questo premio – dichiara Stefano Di Giacomo – è un onore che condivido con tutto il mio team e con le persone che hanno riposto in noi la loro fiducia. Ogni causa affrontata, ogni diritto riconosciuto, rappresenta una vittoria non solo per il nostro studio, ma per chi ha deciso di lottare per ottenere giustizia. Questo premio non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora di più per chi si trova ad affrontare difficoltà troppo spesso trascurate dal sistema.”

In un post condiviso sui social, l’avvocato ha ulteriormente espresso la propria soddisfazione per il premio “Avvocato dell’Anno 2024 in Diritto Assistenziale”. “Dopo qualche giorno di riflessione, desideriamo finalmente condividere con voi questa grande soddisfazione. Ricevere il premio come Avvocato dell’Anno 2024 in Diritto Assistenziale non è solo un riconoscimento al nostro impegno, ma il simbolo di un percorso fatto di battaglie quotidiane per garantire giustizia e diritti a chi ne ha più bisogno. Questo premio non appartiene a una sola persona, ma è il frutto del lavoro di tutto lo studio e della fiducia di chi, in questi anni, ha scelto di affidarci le proprie battaglie. Ogni causa vinta, ogni diritto riconosciuto e ogni ingiustizia annullata sono il risultato di una collaborazione costante tra chi lotta per la giustizia e chi, con fiducia e speranza, ha deciso di credere in noi. Grazie a tutti”.

Di Giacomo ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e il ruolo centrale delle storie personali dietro ogni pratica legale: “Ogni cliente che si rivolge a noi porta con sé speranze e preoccupazioni. Quando il giudice finalmente riconosce il diritto negato, non si tratta solo di una vittoria legale, ma di una nuova serenità per chi ha lottato a lungo”.

Un impegno quotidiano per il diritto assistenziale

Il riconoscimento di Le Fonti ha messo in luce il lavoro svolto dallo studio legale Di Giacomo in ambiti fondamentali del diritto assistenziale, tra cui:

Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per soggetti in difficoltà;

La difesa contro richieste di restituzione di somme da parte dell’INPS;

L’ottenimento di benefici previsti dalla Legge 104/1992;

L’accesso agli assegni mensili di invalidità, spesso negati.

La passione per il diritto e la dedizione alla tutela delle persone più fragili trovano ulteriore conferma nel lavoro condiviso con il padre Antonino, anch’egli avvocato, e con tutto lo staff dello studio.

Riferimenti utili

Il premio a Stefano Di Giacomo non è solo un riconoscimento personale, ma un segnale di quanto sia importante continuare a lavorare con impegno per garantire diritti fondamentali a tutti i cittadini.