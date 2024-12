Vladimir Putin è lo zar “moderno” di Mosca?

Vladimir Putin è una delle figure politiche più influenti e discusse della contemporaneità. Spesso descritto come uno “zar moderno”, il presidente della Federazione Russa ha costruito un’immagine di potere che richiama l’autorità autocratica degli antichi sovrani russi.

Dalla carriera nel KGB alla presidenza

Putin nasce a Leningrado (oggi San Pietroburgo) nel 1952 e si forma come giurista, intraprendendo una carriera nel KGB, il servizio di sicurezza dell’Unione Sovietica. Dopo il crollo dell’URSS, si dedica alla politica, scalando rapidamente i ranghi grazie alla sua vicinanza con il sindaco di San Pietroburgo, Anatolij Sobčak, e successivamente entrando nell’amministrazione centrale sotto Boris Eltsin.

Diventa presidente per la prima volta nel 2000, dopo le dimissioni di Eltsin, e si afferma rapidamente come un leader deciso, determinato a riportare la Russia al centro della scena mondiale. La sua ascesa è segnata da una strategia di consolidamento del potere interno, attraverso il controllo delle risorse naturali e dei media, e da una politica estera assertiva.

Politica interna: stabilità e centralizzazione

Uno degli aspetti principali della leadership di Putin è il rafforzamento del potere centrale. Durante i suoi mandati, ha ridimensionato l’autonomia delle regioni, accentrando il controllo del governo federale. Le riforme costituzionali e le modifiche elettorali hanno spesso suscitato critiche per il loro impatto sulla democrazia, con molti che sottolineano il crescente autoritarismo di Putin.

Le sue politiche economiche hanno portato ad una significativa crescita nei primi anni 2000, grazie anche all’aumento dei prezzi del petrolio e del gas, risorse chiave per l’economia russa. Tuttavia, negli ultimi anni, il paese ha affrontato sfide economiche, tra cui le sanzioni internazionali e la stagnazione economica.

Politica estera: ripristinare l’influenza russa

Putin ha lavorato per riaffermare la Russia come potenza globale, spesso scontrandosi con l’Occidente. Le sue azioni in Ucraina, tra cui l’annessione della Crimea nel 2014, e il suo sostegno a Bashar al-Assad in Siria, hanno consolidato la sua immagine di leader che non teme le ripercussioni internazionali.

Le relazioni con gli Stati Uniti e l’Unione Europea si sono deteriorate, mentre la Russia ha stretto legami più forti con paesi come Cina, India, Iran e Corea del Nord. Questa politica mira a diversificare le alleanze e ridurre la dipendenza dall’Occidente.

Il ruolo di “zar moderno”

La figura di Vladimir Putin è spesso associata a quella di un autocrate che unisce elementi del passato imperiale russo con la modernità. Le celebrazioni storiche, l’enfasi sulla tradizione e la religione ortodossa, insieme alla sua immagine personale di uomo forte, contribuiscono a costruire un parallelismo con gli zar di epoche passate.

Critici e sostenitori si dividono sull’efficacia del suo governo: da una parte c’è chi lo accusa di reprimere le libertà civili, dall’altra chi lo considera un difensore dell’identità e dell’orgoglio nazionale russo.

Uno sguardo al futuro

Con le modifiche costituzionali del 2020, Putin ha ottenuto la possibilità di restare al potere fino al 2036, alimentando il dibattito sul suo futuro ruolo e sull’eredità che lascerà alla Russia. Resta da vedere se la sua leadership continuerà a rafforzare il Paese o se le sfide interne e internazionali eroderanno il suo potere.

In ogni caso, Vladimir Putin rimane una figura centrale nella storia russa contemporanea, un leader che ha modellato il suo Paese seguendo una visione personale e spesso controversa.