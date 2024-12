Autobus precipitata in un lago sulla E10 nel comune di Hadsel: 58 persone a bordo

Tragico incidente stradale nel nord della Norvegia. Un autobus con 58 persone a bordo è precipitato in un lago sulla E10 nel comune di Hadsel. In base ad un primo bilancio ci sarebbero almeno tre morti e quattro feriti gravi. Il mezzo è finito in parte sott’acqua. Alcuni dei passeggeri sono stati evacuati in una scuola nelle vicinanze. Molte delle persone a bordo sarebbero stranieri.

L’allarme è scattato alle 14.02 e sul posto si sono diretti soccorritori da tutta la regione nord del Paese. “Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati sul posto elicotteri di soccorso da Bodø e Tromsø, oltre ad altri servizi di emergenza”, ha dichiarato Jan Eskil Severinsen, del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi, intervistato dall’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

L’autobus è uscito fuori strada ed è finito nel lago Åsvatnet, vicino a Raftsundet. Secondo la compagnia di autobus Boreal, ad essere coinvolto nell’incidente è un autobus di linea.