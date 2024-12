Grottammare. Donna di 30 anni investita e uccisa dal Frecciarossa 8810 di Trenitalia

Drammatico incidente ferroviario nei pressi della stazione di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Una donna di 30 anni è stata investita e uccisa dal Frecciarossa 8810 di Trenitalia. In corso le indagini della Polfer per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto sulla linea Bologna-Lecce.

La Polizia ha autorizzato la circolazione tra San Benedetto e Cupramarittima con marcia cautelativa mentre i viaggiatori del treno che ha investito la donna sono stati spostati su un altro convoglio. Diversi rallentamenti lungo la linea Adriatica.